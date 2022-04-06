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Посол РФ заявил о негативном сценарии развития дипотношений с Испанией

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До разрыва дипломатических отношений с Испанией пока дело не доходит, но ситуация развивается по негативному сценарию. Об этом в среду, 6 апреля, заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

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«Пока идет всё по негативному сценарию на самом деле, и надо быть к этому готовыми. Здесь (в Испании. — Ред.) тоже раздаются такие голоса: давайте всё порвем, давайте этого, того уберем, и про посла — про меня — тоже говорят. Но пока до этого не доходит», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Днем ранее Испания приняла решение о высылке около 25 российских дипломатов. Как сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, дипломаты якобы представляют угрозу интересам безопасности страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов.

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