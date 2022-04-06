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Эксперт усомнился в необходимости продлевать майские выходные до 10 дней

Эксперт Сафонов усомнился в необходимости продлевать майские праздники
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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов усомнился в необходимости продлевать до 10 дней майские праздники.

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«Во-первых, наша страна очень большая и для кого-то май — это еще снег или мерзлая земля. Во-вторых, у нас не каждая семья имеет собственный огород. В-третьих, а за чей счет банкет?» — приводит слова специалиста «Российская газета» в среду, 6 апреля.

По его словам, удлинение праздничных дней для предприятий с непрерывным циклом работы чревато дополнительными 20% оплаты труда за работу в праздничный день, отмечает сайт kp.ru.

Ранее 6 апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала несвоевременной идею продления майских выходных, а в условиях экономических санкций — неуместной.

В этот же день первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов в беседе с НСН также не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной. Он добавил, что взамен длительных каникул можно было дать россиянам возможность брать краткосрочный отпуск для решения дачных вопросов, отмечает телеканал «360».

По мнению директора Института профессионального кадровика Валентины Митрофановой, любое предложение по поводу изменения графика праздничных дней должно учитывать специфику предприятий. В беседе с «Москвой 24» в среду, 6 апреля, она отметила, что даже сейчас работники и работодатели при желании сами могут договориться о выходных днях между майскими.

5 апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказал идею сделать майские праздники в этом году длинными — с 1 по 10 мая. Он объяснил свою инициативу тем, что длинные выходные позволят людям заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими, сообщает REGNUM.

В 2022 году майские праздники значатся с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Дни с 4 по 6 мая будут рабочими.

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