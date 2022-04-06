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Просидевшего ночь в реке Амур мужчину спасли в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае спасли пожилого мужчину, который всю ночь просидел по щиколотки в воде на реке Амур. Его госпитализировали.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на Центр проведения спасательных работ в Хабаровске, на пульт дежурного поступила информация от сотрудника лодочной станции о том, что в районе левого берега Амура мужчина машет руками, прося о помощи.

Трое спасателей в гидрокостюмах отправились к нему на помощь. Выяснилось, что пожилой мужчина отправился вечером к дому на остров со стороны лодочной станции. Он прошел около 4 км, но провалился, намок и больше не мог двигаться. Когда до него добрались спасатели, он был обессилен.

Мужчину погрузили на специальные сани и доставили к берегу, где передали скорой помощи. Мужчина чудом продержался всю ночь: у него не было телефона, а его сигналы заметили случайно.

Ранее сообщалось, что под лед на реке Волге в Саратовской области провалились двое мужчин. 81-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, его 74-летний знакомый утонул.

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