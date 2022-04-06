Песков допустил отправку РФ газа в другие страны в случае отказа Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 6 апреля, заявил, что если Европа откажется от российского газа, страна направит энергоресурс другим государствам.

«Мы живем под санкциями десятилетиями. Мы к этому привыкли... Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», — сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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