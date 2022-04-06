В МИД России пообещали принять ответные меры на высылку дипломатов из Греции

Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Греции. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что высылка российских дипломатов из Греции является беспрецедентным шагом для двусторонних отношений, которые приносятся в жертву «трансатлантической солидарности».

«Речь идет о поистине беспрецедентном для российско-греческих отношений шаге, который лишь подтверждает рвение властей Греции в следовании курсу на демонтаж многопланового взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в комментарии Захаровой.

При этом она подчеркнула, что власти Греции целиком несут ответственность за последствия данного решения.

Ранее в этот день Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата «в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

В этот же день Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.