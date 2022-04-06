Прямой эфир
Мир
Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине
Мир
В Совфеде прокомментировали вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Захарова назвала сокращение числа дипломатов РФ в Словении безответственным
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Общество
Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous
Сюжет:

В МИД России пообещали принять ответные меры на высылку дипломатов из Греции

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Греции. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Она пояснила, что высылка российских дипломатов из Греции является беспрецедентным шагом для двусторонних отношений, которые приносятся в жертву «трансатлантической солидарности».

«Речь идет о поистине беспрецедентном для российско-греческих отношений шаге, который лишь подтверждает рвение властей Греции в следовании курсу на демонтаж многопланового взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в комментарии Захаровой.

При этом она подчеркнула, что власти Греции целиком несут ответственность за последствия данного решения.

Ранее в этот день Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата «в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

В этот же день Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022