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В Киеве назвали спекуляцией предложение провести переговоры с Путиным в Венгрии

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Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести переговоры лидера Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Будапеште является не чем иным, как политической спекуляцией. Так высказался в среду, 6 апреля, советник главы офиса главы Киева Михаил Подоляк в интервью изданию «Украинская правда».

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По его мнению, предложение Орбана провести переговоры по урегулированию кризиса на Украине — желание «хайпануть». Этот фактор нужно учитывать, так как речь идет о политическом деятеле с весьма своеобразными взглядами на геополитическую обстановку в мире.

«Но реальность несколько иная. Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат — на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам», — рассказал Подоляк украинскому изданию.

Ранее в этот же день премьер Венгрии в ходе телефонного разговора с Путиным пригласил его на мирные переговоры с участием Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Будапеште. Для осуществления данной встречи необходимо проработать несколько определенных условий, суть которых в настоящий момент не может быть разглашена.

Политолог Аждар Куртов в беседе с «Известиями» назвал предложение Венгрии стремлением оказать помощь РФ.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Москва не отвергает возможности встречи глав двух государств. Однако отметил, что такие переговоры будут возможны лишь после двустороннего одобрения каждого из пунктов текста соглашения.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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