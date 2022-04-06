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Белый дом заявил о включении Мишустина и Медведева в санкционный список США

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Пресс-служба Белого дома заявила о том, что новые введенные санкции против России затронут семьи премьер-министра России Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

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«Санкции вводятся против жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов российского Совета безопасности, включая бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина», — отмечается в официальном сообщении Белого дома.

Вашингтон пояснил, что активы вышеперечисленных людей заморозятся, а сами они будут оторваны от финансовой системы Соединенных Штатов.

Накануне, 5 апреля, американская администрация подтвердила, что в очередной пакет антироссийских санкций войдет запрет на новые инвестиции в Россию. Об этом в ходе брифинга для прессы сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Ведомство предупредило, что 6 апреля в купе с G7 и ЕС будет введен «дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции».

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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