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Песков назвал высылку российских дипломатов из Франции закрытием окна для дипотношений

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил французскому телеканалу LCI о том, что высылка дипломатов России из Франции закрывает окно для дипотношений.

«Это был активизм, а не настоящая дипломатия»
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«Если эта практика продолжится, то есть потенциальный риск того, что это произойдет. <...> Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях», — отметил Песков, отвечая на вопрос, возможен ли полный разрыв дипломатических отношений между РФ и Францией.

4 апреля МИД Франции заявил о решении выслать из страны ряд дипломатов России. В ведомстве подчеркнули, что действия сотрудников российской дипмиссии, как считает Париж, противоречат интересам безопасности. СМИ передали, речь идет приблизительно о 30 дипломатах.

После этого, 5 апреля, появилась информация о том, что российскому послу Алексею Мешкову, которого вызвали в МИД Франции, передали список дипломатов, которые будут высланы с французской земли. Сколько имен конкретно вошло в данный список, не сообщается.

Этим же днем заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка дипломатов РФ из европейских стран — это план, продуманный заранее. С его слов, Российская Федерация ни с кем не намерена прекращать дипотношения, однако примет ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылку дипломатов России из Европы можно расценивать как информационно-политическую атаку на РФ.

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