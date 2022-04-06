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Корреспондент «Известий» показал замаскированные укрепления боевиков в Марьинке

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Боевики в городе Марьинка, покидая свои позиции, оставили боеприпасы и заминированные укрепления, которые замаскированы в разрушенных домах. Об этом 6 апреля рассказал российский военный корреспонденту «Известий», который находится на месте событий.

На кадрах показан жилой одноэтажный дом, от которого практически ничего не осталось, по всей видимости, из-за попавшего в него снаряда. Перед когда-то бывшим входом рядами уложены мешки.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Как бы с виду обычный дом разрушенный, но его угловая часть террасы заложена мешками с землей. Фактически это укрепление. И вот таких укреплений здесь на улице почти в каждом доме», — сообщил военнослужащий.

Военный предупредил, что, пока не прошло разминирование объекта, такие места посещать нельзя.

Недалеко от укрепления также был обнаружен склад в боеприпасами иностранного производства, которые в спешке, покидая места своей дислокации, побросали украинские военные.

«СПГ европейского производства. Двойной круг, упаковано все цивильно. Произведено в какой-то из стран НАТО. Бросили всё прямо здесь. Подготавливались, но применить не смогли», — объяснил другой военный ВС РФ.

Накануне сообщалось, что артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжает разрушать укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой. Корреспонденту телеканала «Известия» Валентину Трушнину удалось заснять удар реактивной системой залпового огня «Град» по позициям украинских военных.

Днем ранее, 4 апреля, корреспондент телеканала «Известия» также под Марьинкой показал работу минометных расчетов ДНР и Вооруженных сил Украины. Огонь минометчиков корректируется наблюдателями, которые находятся на передовой. Боевому расчету передаются координаты стреляющей по ним батареи, после чего начинается дуэль.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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