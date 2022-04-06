Апрельская метель накрыла Москву и Подмосковье

Во второй месяц весны незадолго до прогнозируемого синоптиками потепления в московском регионе 6 апреля началась метель.

4 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе. В середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу недели вернется к привычным для весны значениям.

В этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.

3 апреля Позднякова также отмечала, что в лучшую сторону погода в столице будет меняться к концу текущей недели. По словам специалиста, к выходным воздух может прогреться до +8...+10 градусов.