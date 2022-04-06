В Кремле оценили поставку Западом оружия Украине

Поставки Западом оружия на Украину не смогут остановить Россию и помешать ей достичь поставленных целей в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в среду, 6 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков французскому телеканалу LCI.

«Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия (Украине от стран Запада. — Ред.). Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию.

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Штаты поставляют оружие украинской стороне практически каждый день.

4 марта Песков заявил, что Россия не ставит целью спецоперации разделить Украину, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности. 2 марта представитель Кремля отметил, что на Украине действует огромное количество объединений националистического характера и от них нужно избавиться. Он подчеркнул, что Запад в 2014 году не реагировал на действия неонацистов, убивавших людей на юго-востоке Украины, и не объединялся в ответ на эти преступления.

28 февраля президент России Владимир Путин заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что для стабилизации ситуации на Украине необходимы денацификация и демилитаризация страны, подтверждение Киевом нейтрального статуса и признание суверенитета России над Крымом.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. До этого, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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