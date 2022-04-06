Корреспондент «Известий» побывал в оставленном националистами укрытии

Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 6 апреля побывал в оставленном украинскими националистами укрытии в районе Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Бетонные стены укрепления исписаны позывными националистов и различными фразами, причем некоторые из них — на русском языке. Также была обнаружена надпись на украинском языке, которая переводится как «помни свои корни».

Один из командиров батальона ДНР Ярослав Коротенко обратил внимание, что эта фраза сильно расходится с действительностью.

«Корнями их являются деды и прадеды — победители в Великой Отечественной войне, а не те, чьи идеи — Бандеры, Шухевича — они сейчас преследуют. Они свои корни забыли, а мы свои корни помним», — сказал он.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин заснял удар реактивной системой залпового огня «Град» по позициям украинских военных под городом Марьинка.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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