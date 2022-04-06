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США введут блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

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Власти США введут блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними. Такая информация появилась в среду, 6 апреля, на сайте Белого дома.

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После введенных санкций, Сбербанк и Альфа-банк прокомментировали ситуацию и описали свою работу в ближайшем будущем.

«Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза «Сбера» позволяют нам успешно работать в любых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Альфа-банк отметил, что ограничения со стороны США не влияют на обычную работу банка.

«Картами Visa, MasterCard и «Мир» в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надежно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вашингтон вводит запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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