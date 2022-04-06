ЦБ понизил курс доллара на 7 апреля до 82,6 рубля

Банк России понизил курс доллара на 7 апреля до 82,6 рубля. Об этом в среду, 6 апреля, говорится на официальном сайте регулятора.

Так, официальный курс американской валюты установлен на уровне 82,5962 рубля, что на 75,58 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1 рубль и 12,91 копейки, до 90,5998 рубля.

Ранее в этот день курс доллара расчетами «завтра» на Московской бирже падал на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, а курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля.

4 апреля ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов заявил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

До этого, 29 марта, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, говоря о причинах падения и стремительного укрепления рубля, отметил, что курс одной валюты по отношению к другой определяется фундаментальными факторами: общим состоянием экономики, финансовыми показателями и другими факторами.

20 марта Центробанк разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года включительно.