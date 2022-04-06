В Совфеде прокомментировали вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в среду, 6 апреля, сообщение о том, что 7 апреля Генеральная Ассамблея (ГА) Организации Объединенных Наций проведет голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека ООН.

«Это что-то выходящее за рамки нормальной работы организации, за рамки здравой работы ООН. Я считаю, что каждая страна имеет право быть в Совете по правам человека ООН», — заявил парламентарий в беседе с RT.

По словам эксперта, в государствах Евросоюза (ЕС) очень часто ведутся дискуссии о демократии и правах человека, но при этом допускаются нарушения различных норм.

«Там действуют, нарушая все общепризнанные нормы демократии, международного права, тем более нормы международного права в рамках такой структуры, как ООН», — сказал сенатор.

Цеков отметил, что США стремятся исключить РФ из всевозможных международных органов и организаций, чтобы подавить политически и экономически.

«Россия демонстрирует свою волю, свой характер. Это им не нравится. Они стремятся чуть ли не уничтожить Россию. Ничего у них, конечно, не получится, но сил на это будет потрачено много», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось, что ГА ООН проведет голосование по вопросу временной приостановки членства России в Совете организации по правам человека (СПЧ).

Инициаторами отстранения России от участия в организации являются США и Великобритания, которые и инициировали проведение голосования. Свое мнение по данному вопросу члены Генассамблеи выразят 7 апреля в 17:00 мск (10:00 по местному времени), сообщает телеканал «360».

Накануне сообщалось, что США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека. Об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, сообщает телеканал «Звезда». По ее мнению, так как РФ якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации», ее членство в Совете по правам человека ООН является «фарсом».

Одновременно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также объявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по распоряжению Джо Байдена.

В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли выступила за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что работа подразделений ООН, в том числе Совета по правам человека, немыслима без участия России. Представитель Кремля напомнил, что Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим, политическим и экономическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.