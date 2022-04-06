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Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Основные события за 6 апреля
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 6 апреля — в материале «Известий».

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ход спецоперации

В ходе спецоперации в ночь на среду, 6 апреля, Вооруженные силы РФ уничтожили 24 украинских военных объекта, среди которых зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники войск Украины.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка. Помимо этого высокоточными ракетами были уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

Между тем начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал на очередное нарушение Украиной Женевской конвенции об обращении с военнопленными. По его словам, киевский режим применяет пытки и насилие к российским военнослужащим, которые напоминают действия карателей во время Великой Отечественной войны. Вместе с тем такие международные организации, как ООН, ОБСЕ и МККК, делают вид, что этого не происходит, подчеркнул Мизинцев.

Помимо этого генерал-полковник обвинил украинскую сторону в постоянных срывах обмена военнопленными даже на предварительно согласованных условиях.

Санкции Запада и ответ России

С момента объявления о специальной военной операции РФ на Западе поднялась большая волна высылок российских дипломатов, которая не утихает до сих пор. К настоящему моменту персонами нон грата объявлено более 400 сотрудников дипмиссий России. 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов заявила Греция, Норвегия решила объявить персонами нон грата трех сотрудников дипведомства РФ, а Люксембург — одного. Помимо этого стало известно о том, что правительство Болгарии обсуждает возможность выслать российского посла Элеонору Митрофанову.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Однако, как сообщили в российском МИДе, о прекращении работы европейских посольств в Москве речи в настоящее время не идет.

Тем временем западные страны продолжают придерживаться тренда на исключение России из международных организаций и платформ. Так, стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по вопросу временной приостановки членства РФ в Совете организации по правам человека (СПЧ). Причем инициаторами стали США и Великобритания.

Кроме того, Вашингтон и Лондон приняли решение ввести запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Вместе с тем в минфине Соединенных Штатов признали, что антироссийские ограничения властей страны стали причиной роста цен на энергоносители.

В Европе также не утихают обсуждения вопросов энергетики. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что ЕС рано или поздно прибегнет к мерам против импорта газа и нефти из РФ. При этом зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что подобные действия в конечном итоге могут стать причиной распада Евросоюза.

В то же время Россия успешно справляется с рестрикциями коллективного Запада. К примеру, Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн. Как отметили в Кремле, Москва обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

Переговорный процесс между РФ и Украиной

Тем временем продолжается обсуждение возможной встречи российского и украинского лидеров. Поспособствовать этому решил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который пригласил Путина на мирные переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако политолог Аждар Куртов в беседе с «Известиями» усомнился в том, что Будапешт подходит в качестве площадки для российско-украинского диалога на высшем уровне. По его словам, удачные переговоры бывают там, где хозяин места проведения не проявляет явной заинтересованности в поддержке одной из сторон. Эти площадки должны быть нейтральными, подчеркнул он.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ход переговоров и возможность проведения следующего раунда, заявил, что диалог между сторонами всё еще продолжается, однако «идет вязко». Он подчеркнул, что в Москве хотели бы видеть больше динамики в этом вопросе со стороны Киева.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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