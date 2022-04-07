Главное правило при переводе сбережений в валюту гласит о необходимой диверсификации в зависимости от ситуации на рынке. Сегодня, очевидно, частным инвесторам нужно пристально следить за действиями и риторикой центральных банков, а не только за котировками валют. На какие из них стоит обратить внимание, и какие факторы следует учесть при их анализе?

Доллар США остается мировой резервной валютой и не теряет свою привлекательность. Тем не менее в недавнем отчете МВФ говорится, что доля «американца» в казне центральных банков во всем мире снижается. Во времена неопределенности американская валюта становится защитным активом для инвесторов. Индекс DXY, который рассчитывается как отношение доллара США к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение, прибавил около 3% после начала спецоперации на Украине. Вместе с тем 6 апреля курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей.

Валютой для сбережений также привыкли считать евро. Европейская экономика ощущает влияние конфликта на Украине, что привело к замедлению ее роста, резкому падению доверия потребителей и стремительному увеличению инфляции (она достигла 7,5% год к году).

После переговоров между Россией и Украиной на прошлой неделе евро удалось отыграть часть потерь, однако оптимизм быстро угас на фоне меньшего притока инвестиций в Европу, слабого экономического роста и дальнейшего ухудшения торгового баланса из-за высоких цен на нефть. Инфляция в еврозоне, по нашим оценкам, стабилизируется на уровне около 2%, но ЕЦБ должен быть готов изменить курс, если прогноз ухудшится из-за энергетического кризиса и значительных последствий спецоперации на Украине. В результате пройдет некоторое время, прежде чем евро сможет устойчиво укрепляться. По состоянию на среду, евро опускался ниже 86 рублей на бирже.

Российский рубль потерял более 10% по отношению к доллару с начала 2022 года, достигнув рекордно низкого уровня в марте. В значительной степени снижение курса наблюдалось из-за западных санкций, наложенных на Россию и ее финансовую систему, которые были направлены на изоляцию Москвы от мировой экономики. Фактором снижения было фактическое замораживание способности ЦБ РФ использовать значительную долю своих валютных резервов, большая часть которых была номинирована в евро и хранилась в банках ЕС.

Рубль между тем продолжает активно укрепляться несмотря на новые санкционные угрозы. Жесткий контроль за движением капитала в сочетании с сокращением российского импорта продолжает оказывать влияние на курс нацвалюты.

Японская иена, которая традиционно считается защитной валютой, потеряла более 5% в марте по отношению к доллару США. Ослабление происходит на фоне ожиданий, что Банк Японии медленнее ужесточает денежно-кредитную политику, чем другие центральные банки. Японский ЦБ в течение многих лет проводит сверхмягкую политику. Он сохранил свою краткосрочную ставку на уровне -0,1% в марте, что контрастирует с заявлениями ФРС США и Банком Англии, готовыми перейти к ужесточению. Однако если курс доллара к иене вырастет с нынешних 123 до 130 и выше, Банк Японии может оказаться в непростой ситуации.

Обратить внимание также можно на юань. В его пользу говорит тот факт, что Народный банк Китая работает над цифровой формой своей суверенной валюты с 2014 года. В то время как ФРС еще не приняла решения о выпуске цифрового доллара, а президент Джо Байден недавно призвал правительство срочно заняться исследованиями и разработкой потенциальной цифровой версии доллара США. Ряд экспертов отмечают, что цифровой юань Китая бросит вызов доминированию доллара в качестве предпочтительной валюты в международных торговых расчетах. Китай наращивает усилия по внедрению своей национальной цифровой валюты и в настоящее время далеко впереди своих мировых конкурентов.

Важно помнить, что денежные средства — это инструмент для вложения, и при формировании портфеля стоит обратить внимание не только на валюты, а также на возможность их инвестировать. Сейчас россиянам доступны финансовые инструменты на Московской и Санкт-Петербургской биржах в двух валютах — долларе США и рубле. Стоит также упомянуть, что в недавнем интервью глава СПБ Биржи Роман Горюнов отметил: биржа планирует двигаться в направлении добавления бумаг азиатского рынка. Конкретные сроки пока не были названы. В случае добавления бумаг на СПБ Биржу с листингом на Гонконгской фондовой бирже очевидным преимуществом будет возможность вложений в акции компаний через китайский юань.

Автор — старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

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