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Премьер Венгрии Орбан пригласил Путина на мирные переговоры

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Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии, сообщило агентство Reuters.

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«Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии», — говорится в материале.

По данным журналистов, Путин дал положительный ответ, но поставил условия. Подробности не уточняются.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Орбан заявил, что государствам, объявившим антироссийские санкции, рано или поздно придется расплачиваться состоянием экономики этих стран.

Он обратил внимание, что за последние 12 лет россияне ни разу не подвели Венгрию, со своей стороны Будапешт также не обманывал Москву.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский допустил, что не встретится с президентом России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день отметил, что Москва не отвергает возможности встречи глав государств.

До этого, 31 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины. Тогда Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано.

Четвертый на сегодняшний день по счету очный раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 29 марта во Дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча продлилась около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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