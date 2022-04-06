В России стартовал очередной поток программы «Мастерская новых медиа»

Обучение первого в 2022 году потока будущих специалистов в области интернет-коммуникаций стартовало 6 апреля в рамках программы «Мастерская новых медиа».

Ученики примут участие в мастер-классах, получат задания, после которых смогут работать в современном информационном пространстве.

«Ребята формируют сообщество, ребята создают сами проекты. И у нас уже более десятков проектов были созданы нашими уже выпускниками. Текущий поток уже был включен в те проекты, которые реализуют выпускники», — рассказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Всего в программе заявлено четыре образовательных модуля. В одном из них слушателей научат выявлять фейковую информацию и расскажут о современных трендах.

Участниками первого потока стали около 80 человек из 30 регионов России.