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Аэрофлот запустит прямые рейсы из Москвы в Казахстан

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Аэрофлот с 23 апреля запускает прямые регулярные полеты из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан. Оператор рейсов в Алма-Ату, Нурсултан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду — авиакомпания «Россия». Об этом сообщается в среду, 6 апреля, на сайте «Аэрофлота».

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Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.

«В связи с запуском прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полетов в пункты Казахстана из Сочи», — говорится в сообщении.

Полеты из Сочи в Актау, Атырау и Актобе будут отменены с 7 по 22 апреля, а в Алма-Ату, Нурсултан — с 23 апреля.

Пассажирам, которые ранее приобрели билет в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы предлагают воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы.

Аэрофлот продолжает развивать программу полетов из Сочи за рубеж на самолетах Superjet 100. В текущем сезоне запланированы регулярные рейсы авиакомпании «Россия» из сочинского хаба в Турцию (Стамбул, Анталия, Бодрум, Даламан), Израиль (Тель-Авив), Египет (Каир), Армению (Ереван) и Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана, Ургенч). 25 марта сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы по этим направлениям.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты. В пояснительной записке отмечается, что закон преследует цель сохранить парк воздушных судов для бесперебойной работы гражданской авиации. 4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

2 марта Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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