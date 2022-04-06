Операционный микроскоп поступил в Ступинскую больницу в Подмосковье

В Ступинскую областную клиническую больницу Подмосковья поступил новый операционный микроскоп. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Оборудование предназначено для проведения операций пациентам с травматическими внутримозговыми гематомами и инсультами, а также с травмами периферической нервной системы.

Как рассказал заведующий регионально-сосудистым центром Ступинской больницы Вячеслав Сашин, специалисты уже завершили установку микроскопа. Оборудование готово к работе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты отмечают, что современная микрохирургическая техника снижает травматичность операций. Это позволяет пациенту быстрее восстанавливаться.