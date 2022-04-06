Около 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Подмосковье

С сентября 2021 года в Московской области выписали около 3,2 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, электронные рецепты на льготные лекарства — это удобно, поскольку их нельзя потерять, испортить или забыть.

В среднем в Московской области в неделю выписывается около 100 тыс. таких рецептов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Данные о всех выданных рецептах хранятся в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. Получить препарат можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, а также номер полиса ОМС или СНИЛС, уточняет телеканал «360».

8 февраля в Минздраве исключили ограничения на выдачу льготных лекарств из-за пандемии.

В январе в пресс-службе правительства РФ рассказали, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда дополнительно свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. В списке закупок — не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.