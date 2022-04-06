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Задержанный в Херсоне агент СБУ заявил о приказе убить пророссийского блогера

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Сотрудники российских силовых структур задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе допроса 6 апреля он сознался, что готовился к покушению на пророссийского блогера по заказу.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства», — рассказал агент СБУ «РИА Новости».

Агент был пойман ранее в этот же день. При себе у него обнаружили справку из психиатрического диспансера и поддельные документы. По данным силовиков, после начала Россией специальной военной операции в Донбассе мужчина записался в территориальную оборону и был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».

Незадолго до задержания мужчина связался со своим куратором из СБУ, который поручил агенту ликвидировать блогера.

Ранее в этот день стало известно, что украинские спецслужбы готовят несколько убийств мирных жителей Черниговской области якобы за «пособничество» российским войскам. По данным источника, днем 5 апреля гражданин Украины Руслан Бондаренко при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан, сколько получится», которых можно застрелить.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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