Задержанный в Херсоне агент СБУ заявил о приказе убить пророссийского блогера

Сотрудники российских силовых структур задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе допроса 6 апреля он сознался, что готовился к покушению на пророссийского блогера по заказу.

«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства», — рассказал агент СБУ «РИА Новости».

Агент был пойман ранее в этот же день. При себе у него обнаружили справку из психиатрического диспансера и поддельные документы. По данным силовиков, после начала Россией специальной военной операции в Донбассе мужчина записался в территориальную оборону и был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».

Незадолго до задержания мужчина связался со своим куратором из СБУ, который поручил агенту ликвидировать блогера.

Ранее в этот день стало известно, что украинские спецслужбы готовят несколько убийств мирных жителей Черниговской области якобы за «пособничество» российским войскам. По данным источника, днем 5 апреля гражданин Украины Руслан Бондаренко при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан, сколько получится», которых можно застрелить.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».