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Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей

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Курс доллара опустился в ходе торгов в среду, 6 апреля, до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара расчетами «завтра», по состоянию на 18:27 мск, падал на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, а курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля.

4 апреля ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов рассказал «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.

29 марта кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о причинах стремительного укрепления рубля.

По его мнению, на восстановление позиций российской валюты оказывают влияние новости, свидетельствующие о позитивных перспективах, в их числе — заявление РФ о продаже Европе энергоресурсов за рубли.

20 марта Центробанк разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года включительно.

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