Зеленые насаждения приведут в порядок в Симферополе за 11 млн рублей
В Симферополе (Республика Крым) на следующей неделе начнут приводить в порядок зеленые насаждения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядчиком выбрана компания ООО «Трудовой резерв Крыма». Она выполнит первый из трех этапов плана по обрезке сухостоя и покосу травы.
Стоимость контракта с подрядчиком составила 11,336 млн рублей, уточняет ИА «Крыминформ». Сотрудники фирмы должны выполнить работы до конца года.
По данным агентства, ранее глава республики Сергей Аксенов потребовал привести в порядок все городские лесные зоны, включая развязки на въезде в Симферополь. Всего на территории города лесами заняты 15 участков. Их площадь составляет 55,8 га.