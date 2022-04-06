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Зеленые насаждения приведут в порядок в Симферополе за 11 млн рублей

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В Симферополе (Республика Крым) на следующей неделе начнут приводить в порядок зеленые насаждения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчиком выбрана компания ООО «Трудовой резерв Крыма». Она выполнит первый из трех этапов плана по обрезке сухостоя и покосу травы.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 11,336 млн рублей, уточняет ИА «Крыминформ». Сотрудники фирмы должны выполнить работы до конца года.

По данным агентства, ранее глава республики Сергей Аксенов потребовал привести в порядок все городские лесные зоны, включая развязки на въезде в Симферополь. Всего на территории города лесами заняты 15 участков. Их площадь составляет 55,8 га.

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