МИД РФ заявил об отсутствии планов по закрытию европейских посольств в Москве

Россия не рассматривает возможность прекращения работы европейских посольств в Москве. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«О прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет», — сказала она на брифинге.

Однако Россия будет отвечать на все высылки своих дипломатов из европейских стран, подчеркнула дипломат.

«Принцип взаимности никто не отменял», — заявила Захарова.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 6 апреля МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причине. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ.

Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция. Также ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия, Бельгия, Нидерланды.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.