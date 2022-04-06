В Сбербанке рассказали о работе в условиях планируемых США новых санкций

Сбербанк продолжает работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работу и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Об этом заявили «Известиям» в банке в среду, 6 апреля.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что новые санкции США, о которых планируется объявить 6 апреля, затронут российские Сбербанк и Альфа-банк.

«Опыт, ресурсы и экспертиза «Сбера» позволяют нам успешно работать в любых условиях. Всю информацию о возможных изменениях в работе банка и его сервисов можно получить на нашем официальном сайте», — рассказали в банке.

Накануне власти США объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров — в их числе глава Сбербанка Герман Греф. В санкционный список также вошли 328 депутатов Госдумы.

15 марта министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ.

24 февраля Соединенные Штаты наложили санкции на ряд компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Вслед за Вашингтоном санкции против российских банков ввели и другие страны.

Санкции против России были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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