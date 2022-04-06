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Захарова назвала цензурой блокировку YouTube записи брифинга МИД РФ

Захарова: YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга МИД России
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МИД РФ оставляет за собой право обратиться в компетентные органы страны в связи с блокировкой брифинга дипведомства на YouTube. Такое заявление сделала в среду, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Сегодня видеохостинг YouTube совершил очередной акт неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта МИД России. YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. Запрет мотивирован некими... нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно... заботой о недопущении дискриминационных высказываний», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что «YouTube варварски нарушил нормы». И сказала, что МИД РФ оставляет за собой право обратиться в компетентные органы страны в связи с блокировкой брифинга.

По ее предположению, блокировка может быть связана с информацией о биологических лабораториях США на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают информацию о лабораториях.

Захарова подчеркнула, что видеохостинг уже расправился с аккаунтами российских СМИ, а теперь произвол начался в отношении аккаунтов органов государственной власти.

«Надо ли призывать YouTube и его владельца корпорацию Google к благоразумию и ответственному поведению?» — задалась она вопросом.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. По его словам, уже зафиксировано около 60 случаев цензуры со стороны видеохостинга.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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