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Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Об этом 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память», — сказал Володин на заседании Госдумы.

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Депутаты почтили память умершего минутой молчания и объявили перерыв в заседании.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского.

Соболезнования родным и близким лидера ЛДПР выразили многие политики и общественные деятели. Президент РФ Владимир Путин назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, а министр обороны России Сергей Шойгу отозвался об умершем как о незаурядном человеке и ярком политике.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Жириновский был человеком большого темперамента, энергии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что политик много сделал для России, для становления и развития парламентаризма, а также для защиты национальных интересов страны.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы.

Прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве 8 апреля. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Жириновского 2 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

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Владимир Вольфович Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве на 76-м году жизни из-за осложнений после коронавируса. Каким страна запомнит самого эксцентричного политика последних десятилетий — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Владимир Вольфович Жириновский
Владимир Жириновский выступает на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1990 году
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Владимир Вольфович Жириновский
На открытии фотовыставки на мосту Багратион комплекса «Москва-Сити» в 2002 году
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Владимир Вольфович Жириновский
На всероссийском слёте активистов партии ЛДПР в Москве в сентябре 2021-го
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Владимир Вольфович Жириновский
На пленарном заседании Госдумы 11 марта 2020 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Владимир Вольфович Жириновский
На торжественной церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля в 2017 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Владимир Вольфович Жириновский
Лидер ЛДПР во время мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» в 2014-м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Владимир Вольфович Жириновский
С российским президентом Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Владимир Вольфович Жириновский
На съезде партии ЛДПР в 2017-м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Владимир Вольфович Жириновский
Жеребьевка в ЦИК для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму РФ в 2021 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Владимир Вольфович Жириновский
На фестивале семейной рыбалки в 2017 году
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

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