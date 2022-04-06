Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Об этом 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память», — сказал Володин на заседании Госдумы.

Депутаты почтили память умершего минутой молчания и объявили перерыв в заседании.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского.

Соболезнования родным и близким лидера ЛДПР выразили многие политики и общественные деятели. Президент РФ Владимир Путин назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, а министр обороны России Сергей Шойгу отозвался об умершем как о незаурядном человеке и ярком политике.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Жириновский был человеком большого темперамента, энергии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что политик много сделал для России, для становления и развития парламентаризма, а также для защиты национальных интересов страны.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы.

Прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве 8 апреля. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Жириновского 2 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.