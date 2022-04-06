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Общество
Министром сельского хозяйства Подмосковья стал Владислав Мурашов

Министром сельского хозяйства Подмосковья стал Владислав Мурашов

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Министром сельского хозяйства Московской области назначили Владислава Мурашова. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в среду, 6 апреля.

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Мурашов родился 14 ноября 1979 года в Санкт-Петербурге. В 2002 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, а в 2007 году — юридический факультет СПбГУ.

Работал заместителем и первым заместителем министра имущественных отношений Подмосковья.

В 2015 году Мурашов стал главой Московского областного бюро технической инвентаризации. С 2017 по 2021 год был генеральным директором «Мострансавто».

У Мурашова несколько наград. Среди них знак «За заслуги перед Московской областью» III степени, а также благодарность от губернатора региона, пишет РИАМО.

Сергей Воскресенский, ранее занимавший должность министра сельского хозяйства, стал первым заместителем, сообщает телеканал «360».

Накануне пресс-служба министерства сообщила, что аграриям в Московской области возместят часть затрат на мелиорацию земель под овощи и ягоды.

Им вернут до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. Поддержку окажут в минсельхозпроде региона.

Указанной мерой поддержки смогут воспользоваться аграрии, выращивающие ягоды, картофель и овощи для борщевого набора.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования. По его словам, в этом году будет направлено дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

Кроме того, Путин указал, что российские власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок, а также увеличить выпуск продуктов питания.

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