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«ИрАэро» открыла продажи авиабилетов по маршруту Москва–Тель-Авив

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Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи авиабилетов по маршруту Москва–Тель-Авив–Москва. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Авиарейсы заявлены перевозчиком с 18 апреля из аэропорта Домодедово по понедельникам, средам, четвергам и субботам и будут выполняться на самолетах Superjet 100 согласно временно переданному им допуску. На время, пока полеты над южной частью России ограничены и самолетам приходится лететь на юг через воздушное пространство Казахстана, будет выполняться техническая посадка для дозаправки в аэропорту Минеральные Воды. Однако, как пояснили в авиакомпании, таможенные и пограничные формальности пассажиры будут проходить в аэропорту Домодедово, а дозаправка в Минеральных Водах будет производиться очень оперативно, без лишнего дискомфорта для пассажиров.

После снятия ограничений с южной воздушной зоны авиарейсы будут выполняться без технической посадки. Сейчас же перевозчик обещает своим пассажирам двухразовое питание на рейсе и провоз одного места багажа.

6 апреля Росавиация продлила до 13 апреля ограничения на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части страны. Российским авиаперевозчикам рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.

Позже, 1 марта, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на фоне продления Росавиацией временного закрытия 11 аэропортов на южных направлениях вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, поездки можно совершать альтернативным транспортом.

4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

31 марта президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, в ходе которого призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. Он подчеркнул, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, правительству необходимо обеспечить доступность перевозок. Доля российских самолетов в парке должна кардинально вырасти, и это шанс для производителей, указал глава государства.

22 марта министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов из-за санкций. Он также отметил, что в стране всего в 111 авиакомпаниях было 1367 самолетов.

14 марта Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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