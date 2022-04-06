Захарова заявила об антироссийской истерии Токио по указке из-за рубежа

Япония продолжает нагнетать антироссийскую истерию, послушно отрабатывая указания, которые получает из-за океана. Об этом заявила в среду 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую такую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания», — отметила дипломат на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Россия со своей стороны проработает и реализует контрмеры в ответ на антироссийские действия Японии.

Ранее стало известно, что в Японии пока не будут спешить с высылкой российских дипломатов из своей страны вслед за Западом, реагируя по-восточному осторожно. Как сообщили 5 апреля японские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства иностранных дел, власти опасаются ответа Москвы.

Ранее, 5 апреля, вступили в силу санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши. В том числе запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более ¥6 млн ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше ¥600 тыс. ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ряд стран ввели в отношении России ограничения на фоне специальной операции. Кроме того, некоторые западные компании приняли решение приостановить работу на территории РФ. В частности, в марте остановил сотрудничество с КамАЗом немецкий Daimler Truck, а в апреле решил покинуть российский рынок производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC.

Санкции против РФ были ужесточены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.