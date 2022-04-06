Прямой эфир
Мир
Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов по закрытию европейских посольств в Москве
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Интернет
Захарова назвала цензурой блокировку YouTube записи брифинга МИД РФ
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Политика
Захарова заявила об антироссийской истерии Токио по указке из-за рубежа
Общество
Министром сельского хозяйства Подмосковья стал Владислав Мурашов
Сюжет:

Захарова заявила об антироссийской истерии Токио по указке из-за рубежа

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония продолжает нагнетать антироссийскую истерию, послушно отрабатывая указания, которые получает из-за океана. Об этом заявила в среду 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Протокол о ненамерениях: почему РФ не готова обсуждать с Японией мирный договор
И стоит ли Москве ждать от Токио новых санкций

«Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую такую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания», — отметила дипломат на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Россия со своей стороны проработает и реализует контрмеры в ответ на антироссийские действия Японии.

Ранее стало известно, что в Японии пока не будут спешить с высылкой российских дипломатов из своей страны вслед за Западом, реагируя по-восточному осторожно. Как сообщили 5 апреля японские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства иностранных дел, власти опасаются ответа Москвы.

Ранее, 5 апреля, вступили в силу санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши. В том числе запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более ¥6 млн ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше ¥600 тыс. ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ряд стран ввели в отношении России ограничения на фоне специальной операции. Кроме того, некоторые западные компании приняли решение приостановить работу на территории РФ. В частности, в марте остановил сотрудничество с КамАЗом немецкий Daimler Truck, а в апреле решил покинуть российский рынок производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC.

Санкции против РФ были ужесточены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022