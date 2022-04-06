Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом

Посол РФ в Эстонии Владимир Липаев 6 апреля прокомментировал высылку сотрудников российской дипмиссии из страны. По его мнению, такие действия подрывают отношения двух стран.

«Это очередной недружественный шаг, который серьезно подрывает наши двусторонние отношения», — сказал Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне власти Эстонии заявили о решении выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, семь из которых имеют дипломатический статус, и закрыть генконсульство РФ в Нарве. Отмечалось, что во многом такой исход определили события в украинском городе Буча и других местах, данные из которых якобы доказали преступления российской армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит действия Эстонии без ответа.

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в версии Украины и Запада по событиям в городе Буча есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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