Прямой эфир
Мир
Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов по закрытию европейских посольств в Москве
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Интернет
Захарова назвала цензурой блокировку YouTube записи брифинга МИД РФ
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Политика
Захарова заявила об антироссийской истерии Токио по указке из-за рубежа
Общество
Министром сельского хозяйства Подмосковья стал Владислав Мурашов
Сюжет:

Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом

Посол РФ Липаев назвал высылку сотрудников российской дипмиссии из Эстонии недружественным шагом
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол РФ в Эстонии Владимир Липаев 6 апреля прокомментировал высылку сотрудников российской дипмиссии из страны. По его мнению, такие действия подрывают отношения двух стран.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Это очередной недружественный шаг, который серьезно подрывает наши двусторонние отношения», — сказал Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне власти Эстонии заявили о решении выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, семь из которых имеют дипломатический статус, и закрыть генконсульство РФ в Нарве. Отмечалось, что во многом такой исход определили события в украинском городе Буча и других местах, данные из которых якобы доказали преступления российской армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит действия Эстонии без ответа.

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в версии Украины и Запада по событиям в городе Буча есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022