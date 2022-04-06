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Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится на сайте Кремля в среду, 6 апреля.

Сын Отечества: умер Владимир Жириновский
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По словам Путина, он «с глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского». Президент назвал его опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, пишет сайт kp.ru.

«Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что «всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях» Жириновский отстаивал патриотическую позицию, интересы России, отмечает телеканал «360».

Президент отметил, что о Жириновском будет сохранена добрая, светлая память, пишет RT.

О смерти Владимира Жириновского стало известно ранее 6 апреля. Политик скончался в возрасте 75 лет, уточняет телеканал «Звезда». В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

В ЛДПР уход политика из жизни назвали ударом для всей России. Представители политсилы охарактеризовали Жириновского как великого человека, вписавшего себя в историю России и мира.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик находился на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг воспаления, но не получалось.

Лидер ЛДПР был госпитализирован в ЦКБ в Москве 2 апреля с подтвержденным коронавирусом, напоминает НСН. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако 20 марта источник «Известий» заявил, что состояние лидера ЛДПР ухудшилось, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.

Жириновский работал в нижней палате парламента с 1993 года. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I (2021 год), II (2016 год), III (2011 год) и IV (2006 год) степеней, орденом Александра Невского (2015 год), орденом Почета (2008 год), почетными грамотами, медалями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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