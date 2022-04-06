Раненая при обстреле ВСУ в Донецке девочка рассказала о своем состоянии

Донецкая школьница, пострадавшая от обстрела украинских националистов, рассказала журналистам о своем состоянии. 6 апреля она побеседовала с корреспондентом телеканала «Известия».

По словам пострадавшей, ночью она спала с мамой, когда в их квартиру залетела ракета. Снаряд попал прямо в комнату ребенка, но на тот момент девочка этого не понимала, так как потеряла сознание.

Очнулась девочка, когда спасатели доставали ее из-под завалов стены, крупных кирпичей. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, ушибы и гематомы.

Она обратилась к ВСУ, которые регулярно обстреливают Донецк. Как сказала пострадавшая, обстрелы ведутся по добрым и мирным людям, но националисты не понимают этого.

«Мне сейчас страшно, но в больнице я в безопасности», — сказала девочка.

По словам заведующего хирургического отделения Сергея Серова, угрозы жизни пострадавшей нет. Ее осмотрели нейрохирурги, окулисты, профильные врачи.

Ранее в среду бабушка девочки, пострадавшей в результате обстрела Донецка украинскими военными, рассказала о случившемся. Из-за попадания снаряда в дом девочку придавило балкой.

Само строение оказалось полностью разрушено. Женщина показала и осколки снаряда. Она отметила, что во время ее работы в школе в 2014 году украинские военные такими же снарядами обстреливали учебное заведение.

5 апреля в Донецкой Народной Республике рассказали, что ВС Украины выпустили 10 снарядов из РЗСО «Град» по Донецку, пострадал ребенок. Всего за сутки в ДНР пострадали 28 человек.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили Россию о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».