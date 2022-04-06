Новый маммограф закупят для поликлиники № 14 Петербурга

В Санкт-Петербурге для поликлиники № 14 закупят новый маммограф. С соответствующей просьбой к властям обратилась жительница Выборгского района, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам женщины, за одну смену медучреждение принимает 1050 человек. Всего к поликлинике прикреплено более 75,5 тыс. жителей, из них около 45 тыс. — женщины. При этом, как отмечают власти, существующий маммографический аппарат эксплуатируется с 2012 года.

В 2012 году маммограф вышел из строя, пишет телеканал «78». Согласно проведенной диагностике, его изношенность достигла 100%.

Губернатор распорядился заменить аппарат до 1 декабря 2022 года. На эти цели выделят 15,5 млн рублей. При необходимости в помещении будет выполнен ремонт.