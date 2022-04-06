Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными
Общество
Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи
Мир
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
Мир
Финский ж/д оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ
Общество
Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России
Мир
Орбан заявил о неминуемой расплате за антироссийские санкции
Мир
Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк
Мир
Орбан и Путин обсудили по телефону оплату российского газа за рубли
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ
Общество
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом

Умер Герой Советского Союза Михаил Васенков

Служба внешней разведки сообщила о смерти разведчика-нелегала Михаила Васенкова
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Шпионское «здрасте»: чему учит либералов бывший британский агент
Ветеран невидимого фронта об опасностях киберпространства и бытовой ревности

Васенков скончался в ночь на 6 апреля, передает RT.

«Скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

В органах госбезопасности Васенков работал с 1966 года, в 1968 году был зачислен в особый резерв ПГУ КГБ.

На работе в особых условиях с 1975 года. Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию.

«При выполнении заданий Васенков неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость», — говорится на сайте СВР.

В 1990 году его удостоили званием Героя Советского Союза, также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022