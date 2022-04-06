Умер Герой Советского Союза Михаил Васенков

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Васенков скончался в ночь на 6 апреля, передает RT.

«Скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

В органах госбезопасности Васенков работал с 1966 года, в 1968 году был зачислен в особый резерв ПГУ КГБ.

На работе в особых условиях с 1975 года. Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию.

«При выполнении заданий Васенков неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость», — говорится на сайте СВР.

В 1990 году его удостоили званием Героя Советского Союза, также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества.