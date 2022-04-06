Производство двигателей для низкопольных трамваев откроют в Удмуртии

В Удмуртии на Сарапульском электрогенераторном заводе будут изготавливать двигатели для российских низкопольных трамваев.

Раньше их производили в Чехии и Австрии. В Сарапуле обещают заместить до 50% импорта, пишет udm-info.ru.

По плану завод должен разрабатывать и выпускать порядка 1 тыс. электродвигателей в год. Благодаря этому получится укомплектовывать до 250 трамваев в год, уровень локализации производства составит 85%. Двигатели будут поставлять на заводы в Тверь и Петербург, где сейчас собирают трамваи «Витязь» и «Львенок».

В феврале Сарапульскому электрогенераторному заводу одобрили заем на 200 млн рублей. Почти 269 млн рублей направят на запуск импортозамещающего производства электродвигателей.

У нового двигателя увеличен срок службы, он стоит дешевле, чем импортные аналоги, и имеет защиту подшипниковых узлов от электроэрозии, благодаря чему они не будут выходить из строя, отмечает ИА «Сусанин».