Движение на Петровской набережной ограничат в Петербурге

В Санкт-Петербурге в связи с ремонтными работами ограничат движение по Петровской набережной. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Ограничения продлятся с 8 апреля по 6 июня. Они затронут участок Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и Троицкую площадь, уточняет телеканал «78».

С этой же даты и до 17 июля, а затем с 21 июля до 24 августа будет ограничено движение на отрезке Петровского проспекта от Ремесленной улицы до Петровской площади. Специалисты должны проложить там электрокабель.