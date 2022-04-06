Объекты Казанского кремля отремонтируют за 60,7 млн рублей

В Татарстане объявлен тендер на ремонт и реставрацию 25 объектов Казанского кремля. Начальная стоимость контракта составляет 60,7 млн рублей.

Работы необходимо выполнить до конца 2022 года. В перечень объектов входит Спасо-Преображенский собор, присутственные места и консистория, Архиерейский дом, а также ледник Благовещенского собора. Об этом пишет InKazan.ru.

Средства на реставрацию выделены из бюджета Татарстана. Исполнителя контракта выберут 15 апреля.

В конце марта сообщалось о выделении дополнительного финансирования в объеме 399,9 млн рублей на реставрацию присутственных мест и консистории. Подрядчику предстоит обустроить отопление, вентиляцию и системы кондиционирования. Также потребуется установка витражей и ремонт канализации.

Ремонтные работы в кремле ведутся с 2016 года.