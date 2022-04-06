РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Дацика и Кавалари

Телеканал РЕН ТВ 15 апреля покажет противостояния бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрёва и Тимура Никулина. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Главным поединком станет схватка пары скандально известного Вячеслава Дацика и бразильского кикбоксера, мастера спорта по смешанным единоборствам Сауло Кавалари. Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», Кавалари является успешным бойцом на «голых кулаках». А в последнем поединке, состоявшемся в конце января, Дацик проиграл соотечественнику Зелемхану (Пулеметчику) Дукаеву. До этого он дважды выигрывал у гастролера Тайсона Дижона и победил Данияла «Т-34» Эльбаева.

Сейчас же боец отдавать победное место не намерен. Дацик рассказал 5 апреля «Известиям», что перед предстоящей встречей с Кавалари ежедневно проводит по две тренировки.

В его победу верят и многие эксперты. Так, боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у Рыжего Тарзана очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

3 апреля двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов предрек победу Дацика в поединке против Кавалари. Он отметил, что российский боец тяжелее бразильского соперника.

Трансляция начнется в 23:15 мск на телеканале РЕН ТВ.