Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными
Общество
Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи
Мир
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
Мир
Финский ж/д оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ
Общество
Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России
Мир
Орбан заявил о неминуемой расплате за антироссийские санкции
Мир
Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк
Мир
Орбан и Путин обсудили по телефону оплату российского газа за рубли
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ
Общество
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом
Сюжет:

В Минобороны раскрыли подробности подготовки Украиной новых провокаций

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина подготовила провокации с участием мирного населения в ряде населенных пунктов Сумской и Киевской областей. Об этом в среду, 6 апреля, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заседание без суда: к чему пришли в СБ ООН при обсуждении ситуации в Буче
И насколько реально независимое международное расследование на этот счет

«В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области», — сообщил Мизинцев.

Он добавил, что украинская сторона обстреляла населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ в качестве примера действий российских войск.

«При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере $25», — отметил генерал-полковник

Он также подчеркнул, что преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокация в городе Буча Киевской области является очередным преступлением украинских властей. Дипломат подчеркнула, что ни один житель Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверкураспространяемых в Сети публикаций.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в версии Украины и Запада по событиям в городе Буча есть большие несостыковки. По словам Небензи, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022