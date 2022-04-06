В Минобороны раскрыли подробности подготовки Украиной новых провокаций

Украина подготовила провокации с участием мирного населения в ряде населенных пунктов Сумской и Киевской областей. Об этом в среду, 6 апреля, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области», — сообщил Мизинцев.

Он добавил, что украинская сторона обстреляла населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ в качестве примера действий российских войск.

«При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере $25», — отметил генерал-полковник

Он также подчеркнул, что преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокация в городе Буча Киевской области является очередным преступлением украинских властей. Дипломат подчеркнула, что ни один житель Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверкураспространяемых в Сети публикаций.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в версии Украины и Запада по событиям в городе Буча есть большие несостыковки. По словам Небензи, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».