Уровень воды вырос в реке Оке в Рязанской области

Весеннее половодье продолжается в Рязанской области. За последние сутки уровень воды в реке Оке вырос на 9 см.

Специалисты отмечают, что уровень воды достиг нулевой отметки гидрологического поста. Ока разливается на пойму, когда уровень воды превышает 3 м от нулевой отметки. Об этом пишет 62INFO.ru.

Также вода поднялась в реках Пра, Ранова, Мокша и Вёрда. В нескольких водоемах уровень воды уже начал снижаться.

За минувшие сутки уровень воды резко поднялся в некоторых реках Татарстана. В связи с потеплением существует вероятность подтопления пониженных участков местности. В МЧС отмечают, что пока уровень воды ниже опасных отметок.