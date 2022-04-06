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Федерация шахмат России подаст апелляцию на решение FIDE по Карякину

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Ведущими спортивными юристами с большим опытом подготовлена апелляция на решение FIDE (международная спортивная организация) отстранить российского шахматиста Сергея Карякина. Об этом сообщается в среду, 6 апреля, на сайте Федерация шахмат России.

Ход комиссии: Сергея Карякина отстранили от турнира претендентов
Российский гроссмейстер получил шестимесячную дисквалификацию за политические высказывания

«Старший тренер мужской сборной России по шахматам, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии FIDE по этике и дисциплине отстранить Сергея Карякина от участия во всех турнирах FIDE сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации (FIDE) заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. Карякин уточнил, что получил от федерации письмо на 10 страниц на английском языке, но даже не изучал его, так как понятно было, «что организация пошла не по тому пути» и будет поддерживать не соревнования, а общемировую антироссийскую кампанию.

Гроссмейстер пояснил, что ситуация для шахматного мира беспрецедентная, так как его не допустили до важнейшего турнира только за то, что «поддержал свою страну, своего президента, свою армию и свой народ».

«Турнир претендентов — это прямой выход на матч на звание чемпиона мира. В других видах спорта это можно сравнить с Олимпиадой или чемпионатом мира. Можно сказать, что меня лишили мечты», — отметил шахматист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию 22 марта, подчеркнул, что у любого гражданина Российской Федерации есть право выразить свою позицию.

27 февраля шахматист написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, он решился на это из-за того, что у него болит сердце за ситуацию, происходящую на Украине. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы России «смогут навести там порядок».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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