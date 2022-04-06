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Bloomberg сообщил о попытках США убедить Индонезию не допустить Путина на саммит G20

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Соединенные Штаты пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), проведение которого запланировано в этой стране на 15-16 ноября. Об этом 5 апреля сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине», — говорится в материале.

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Ранее, 24 марта, президент США Джо Байден заявил, что Украине нужно предоставить возможность участвовать в заседаниях G20, в случае если не удастся исключить из организации Россию.

За день до этого посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Путин планирует посетить итоговый саммит G20.

Тогда же советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон рассматривает совместно с союзниками вопрос об исключении Москвы из «большой двадцатки».

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что ни одно государство из членов G20 не может лишить другое права участвовать в форуме.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в плане всестороннего противодействия России Соединенные Штаты оказывают неприкрытое и «малодипломатическое» давление на все страны. Он подчеркнул, что не все лидеры государств из G20 поддаются этим действиям Вашингтона. Целый ряд стран предпочитает придерживаться своей независимой точки зрения, указал он.

15 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что его страна может заменить Россию в G20. По его словам, этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии.

Ряд стран, в том числе США, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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