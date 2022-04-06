В ДНР заявили об эвакуации еще 304 человек из Мариуполя

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает о том, что из украинского Мариуполя с утра среды, 6 апреля, эвакуированы 304 человека. Среди этого числа 53 ребенка, подчеркивает ведомство.

«В течение дня 6 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 304 человека, среди них 53 ребенка», — заявляется в сообщении.

5 апреля министерство обороны сообщило о срыве эвакуации людей из Мариуполя украинской стороной.

22 марта корреспондент «Известий» побывал в эпицентре боевых действий и показал, как российские бойцы освобождают Мариуполь от националистов.

В тот же день жители Мариуполя рассказали корреспонденту о том, что не могли вырваться из блокады более трех недель. Они прятались от обстрелов украинских боевиков в подвалах, многие мирные граждане получили воспаление легких и обморожения.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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