Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными
Общество
Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи
Мир
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
Мир
Финский ж/д оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ
Общество
Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России
Мир
Орбан заявил о неминуемой расплате за антироссийские санкции
Мир
Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк
Мир
Орбан и Путин обсудили по телефону оплату российского газа за рубли
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ
Общество
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом
Сюжет:

В ДНР заявили об эвакуации еще 304 человек из Мариуполя

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает о том, что из украинского Мариуполя с утра среды, 6 апреля, эвакуированы 304 человека. Среди этого числа 53 ребенка, подчеркивает ведомство.

«Бежали, залегая на земле, и добежали…»
Специальный корреспондент «Известий» — с окраин Мариуполя

«В течение дня 6 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 304 человека, среди них 53 ребенка», — заявляется в сообщении.

5 апреля министерство обороны сообщило о срыве эвакуации людей из Мариуполя украинской стороной.

22 марта корреспондент «Известий» побывал в эпицентре боевых действий и показал, как российские бойцы освобождают Мариуполь от националистов.

В тот же день жители Мариуполя рассказали корреспонденту о том, что не могли вырваться из блокады более трех недель. Они прятались от обстрелов украинских боевиков в подвалах, многие мирные граждане получили воспаление легких и обморожения.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022