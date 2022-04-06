Два человека пострадали при столкновении легковушек и автобуса на юге Москвы

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с еще одной машиной и автобусом на юге Москвы. Об этом пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции сообщает в среду, 6 апреля.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по Проектируемому проезду №842 от улицы Элеваторная в сторону улицы 6-я Радиальная, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении пассажирским автобусом, а также с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada. По предварительной информации, у обоих ушибы, ссадины и сотрясение мозга.

В момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира. Никто из них не пострадал. Проводится проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне водитель такси в Москве насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины на проезжую часть Ленинградского шоссе из-за аварии, пишет «Москва 24».

В тот же день в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что с 28 марта по 3 апреля в столице зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Самым аварийным днем стал вторник, 29 марта. За прошлую неделю в столице зарегистрировано 69 столкновений транспорта, пять ДТП произошло с участием велосипедистов. Четверо человек погибли, 149 получили ранения, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.