Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными
Общество
Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи
Мир
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
Мир
Финский ж/д оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ
Общество
Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России
Мир
Орбан заявил о неминуемой расплате за антироссийские санкции
Мир
Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк
Мир
Орбан и Путин обсудили по телефону оплату российского газа за рубли
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ
Общество
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом

Два человека пострадали при столкновении легковушек и автобуса на юге Москвы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с еще одной машиной и автобусом на юге Москвы. Об этом пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции сообщает в среду, 6 апреля.

От сумы до тюрьмы: что ждет автомобилистов в 2022 году
Подорожание ОСАГО, отмена техосмотра и новые способы борьбы с пьяными и лихачами

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по Проектируемому проезду №842 от улицы Элеваторная в сторону улицы 6-я Радиальная, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении пассажирским автобусом, а также с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada. По предварительной информации, у обоих ушибы, ссадины и сотрясение мозга.

В момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира. Никто из них не пострадал. Проводится проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне водитель такси в Москве насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины на проезжую часть Ленинградского шоссе из-за аварии, пишет «Москва 24».

В тот же день в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что с 28 марта по 3 апреля в столице зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Самым аварийным днем стал вторник, 29 марта. За прошлую неделю в столице зарегистрировано 69 столкновений транспорта, пять ДТП произошло с участием велосипедистов. Четверо человек погибли, 149 получили ранения, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022