Появились кадры оказания медпомощи попавшим под обстрел ВСУ жителям Изюма

Минобороны России показало кадры оказания медицинской помощи мирным жителям города Изюм, попавшим под обстрел украинских систем залпового огня. Ролик опубликован в среду, 6 апреля.

Как следует из видео, раненых привозят в полевой госпиталь для оказания хирургической помощи на белых микроавтобусах. У пострадавших фиксируются осколочные проникающие ранения.

Медики оказывают помощь мужчинам и женщинам разных возрастов. У одних ранения ног, у других зафиксированы ранения в область груди.

Также российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела. Раненому мужчине оперативно провели операцию в полевом госпитале и благодаря оперативности и профессионализму военных медиков пациент остался жив.

5 апреля украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами реактивными системами залпового огня по жилому району Изюма. От полученных ранение несколько гражданских погибли.

«Семи мирным жителям, получившим осколочные ранения, оказали помощь российские военные врачи», — отметили в Минобороны.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие, среди которых танкисты и санитар спецназа, получили боевые награды за освобождение мирных жителей, взятых в заложники, и слаженное выполнение боевых задач.

Также 6 апреля в Минобороны рассказали, как российские военные сражаются с украинскими националистами, несмотря на численное превосходство противника, контузии и ранения. Они остаются на посту, бросаются в ледяную воду спасать товарищей, выполняют приказы командиров.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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