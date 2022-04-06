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Премьер Венгрии Орбан пригласил Путина на мирные переговоры

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках телефонного разговора пригласил российского лидера Владимира Путина на мирные переговоры с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Об этом 6 апреля сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, Путин дал положительный ответ, но поставил условия. Подробности не уточняются.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с президентом России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день отметил, что Москва не отвергает возможности встречи глав государств.

До этого, 31 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины. Тогда Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

30 марта Песков отметил, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

Четвертый на сегодняшний день по счету очный раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 29 марта во Дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча продлилась около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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