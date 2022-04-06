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В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными

Минобороны: Украина сорвала планируемый на 6 апреля обмен военнопленными
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Украина сорвала планируемый на 6 апреля обмен военнопленными, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях.

«Список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут», — сказал Мизинцев журналистам.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, Россия со своей стороны в полном объеме провела подготовку к обмену военнопленными, в том числе доставив их в исходный район.

«Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть», — резюмировал генерал-полковник.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Также она рассказала, что каждому украинскому военнопленному оказывается медицинская помощь. Москалькова напомнила, что с 24 февраля, после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

В результате первого обмена военнопленными были освобождены девять российских военных. Как уточнила омбудсмен 21 марта, россиян обменяли на мэра Мелитополя.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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